EBYÜ'de memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilme sunumu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EBYÜ'de memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilme sunumu yapıldı

EBYÜ'de memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilme sunumu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversite üst yönetime memnuniyet anketleri genel değerlendirme sunumu yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversite üst yönetime memnuniyet anketleri genel değerlendirme sunumu yapıldı.

EBYÜ kalite güvencesi sistemi kapsamında iç paydaşların (akademik personel, idari personel ve öğrenci) görüş ve önerilerinin yer aldığı memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilmesi ve analizi hususunda, kalite koordinatörlüğü tarafından rektöre sunum yapıldı.

Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. M. Kürşat Öksüz tarafından yapılan sunumda, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve kalite koordinatörlüğü üyeleri yer aldı. Toplantıda anket sonuçlarından elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yapılacak olan iyileştirme faaliyetleri görüşüldü. Anketlerin birim bazında değerlendirilmesinin yapılacağı birim ziyaret takvimi ve programı Rektör Prof. Dr. Akın Levent'le paylaşılarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 29 Haziran - 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek izleme programı hakkında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fatma Şahin Nikos Dendias Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EBYÜ'de memnuniyet anketlerinin genel değerlendirilme sunumu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 07:14:47. #1.16#

title