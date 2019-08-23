Ebulfeyz Elçibey vefatının 19. yılında anıldı

23.08.2019 21:20

Azerbaycan'ın 2. Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, vefatının 19'uncu yılında anıldı.

Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Ebulfeyz Elçibey'e saygı duruşunun ardından ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Ebulfeyz Elçibey için dua okundu.

Burada konuşan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık, Türk milleti adına Ebulfeyz Elçibey'i minnetle, rahmetle andığını söyledi.

Alışık, Ebulfeyz Elçibey'in bütün Türk dünyası için bir örnek teşkil ettiğini, çok itidalli bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Ebulfeyz Elçibey, bütün Türk milletine ve Azerbaycan merkezde olmak üzere şunu öğretti; Türk bir bütündür, Türkçe bizim dilimizdir ve bundan ödün vermemiz mümkün değildir. Çünkü milli kimliğin temeli dil ve dile bağlı olarak o millet şuurudur." dedi.

İstanbul Ülkü Ocakları İl Yöneticisi ve Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi Genel Başkanı Yardımcısı Elyar Türker ise 40 milyon Güney Azerbaycan'ın temsilcisi olarak anma programına katıldıklarını söyledi.

80 milyon nüfusa sahip İran'da 40 milyondan fazla Türk olduğunu aktaran Türker, "Ama bu Türklüğün şuuru, milliyetçiliği, siyasileşmesi 1992'de Kuzey Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra ve Elçibey'in Güney Azerbaycan'a haykırdıktan sonra uyanmıştır. Elçibey'i, İran davet ettiğinde, 'orada 30 milyon Türk'ün hakkını verin' demesinden sonra başlamıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA