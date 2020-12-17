Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor
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Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor

17.12.2020 01:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:53
Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamalara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamalara tepkiler çığ gibi büyüdü. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını dile getirerek, söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'da, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yaptığı paylaşımda, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur" ifadelerine yer verirken, sosyal medyadan da Sofuoğlu'nun söylemlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. - SAKARYA

Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor
Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor
Ebubekir Sofuoğlu'nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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