RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
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RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

25.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:20
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

RTÜK Başkanı Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle bugün Üst Kurul'da başkanlık ve başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi.

RTÜK Başkan Vekili değişti

6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da başkan vekili seçimi de yapıldı.

RTÜK Başkan Vekilliğine, kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.

Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına, Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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