Ebu Şeybe El-Hudri' (radıyallahü anh) nin türbe restorasyonu tamamlandı
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Ebu Şeybe El-Hudri' (radıyallahü anh) nin türbe restorasyonu tamamlandı

Ebu Şeybe El-Hudri' (radıyallahü anh) nin türbe restorasyonu tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un fethinin öncü sahabelerinden Ebu Şeybe El-Hudri' (radıyallahü anh) nin türbe restorasyonu tamamlandı.

İstanbul'un fethinin öncü sahabelerinden Ebu Şeybe El-Hudri' (radıyallahü anh) nin türbe restorasyonu tamamlandı. Vali Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet türbeyi ziyaret ederek açılışını yaptı.

Peygamber efendimizin kutlu arkadaşlarından, süt kardeşi ve İstanbul'un fethinin öncü sahabelerinden Ebu Şeybe El Hudri'nin restorasyonu tamamlanan türbesini açılışı yapıldı. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı.

"Tekraren hemşerilerimizin ziyaretine arz eyledik"

Türbe ziyaretinin ardından konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu güzel Cuma namazından sonra İstanbul'da meftun 29 sahabemiz var. Bunlardan 2'sinin kabristanıyla ilgili yeri biliyoruz. Eyyub el-Ensari (radıyallahü anh) Hazretlerinin ve Ebu Seybe El-Hudri (radıyallahü anh) Hazretleri. Az önce türbede vazifemizi yaptık. Fatiha hediye eyledik. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mihmandarlığın İstanbul Valiliğimiz olarak restorasyonu tamamladık. Tekraren hemşerilerimizin ziyaretine arz eyledik" dedi.

"Peygamber efendimizin süt kardeşi olduğuna dair önemli rivayetler var"

Şeybe el-Hudri' (radıyallahü anh) nin hayatı hakkında bilgi veren İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, "Kaynaklarda verilen bilgilere göre sahih hadis rivayet eden sahabelerden birisi. Peygamber efendimizin süt kardeşi olduğuna dair önemli rivayetler var. Hz. Halime, peygamber efendimizin süt annesi. Seybe el-Hudri' (radıyallahü anh) nin de süt annesi o olduğu kabul ediliyor. 85-90 yaşlarında peygamber efendimizin İstanbul ile ilgili birden fazla hadis rivayetinin sevabına nail olmak için 667'de başlayan ilk sefer katılan sahabelerden birisidir. İslam tarihi kaynaklarında ilk sefere iştirak eden 50'den fazla sahabe arasında varlığını ve burada şehit olduğunu bildiğimiz 2 sahabeden birisidir" diye konuştu.

"Osmanlı İstanbul'unda çok ziyaret edilen bir sahabe kabri olarak biliniyor"

Türbenin olduğu bölgenin sahabeler haziresi olarak geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Çünkü savaşın olduğu bir bölge. Pek çok sahabenin şehit olup burada defnedildiği ifade ediliyor. Bu türbe Eyüp Sultan Türbesi gibi Fatih döneminde inşa ediliyor. 2. Beyazıt döneminde devam ediliyor. Burası Fatih döneminden itibaren Osmanlı İstanbul'unda çok ziyaret edilen bir sahabe kabri olarak biliniyor. Kendisine has uygulamaları var. İnşallah bundan sonra da tarihte olduğu gibi sık ziyaret edilir. Peygamber efendimize olan hürmetin bir göstergesi olarak değerlendirilir diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ebu Şeybe El-Hudri' (radıyallahü anh) nin türbe restorasyonu tamamlandı - Haberler
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