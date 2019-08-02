İstanbul Kültür AŞ ve El Farabi Kazak Milli Üniversitesi iş birliğinde tamamlanan Ebu Nasr El-Farabi Evi açıldı.

Topkapı Kültür Parkı'nda kurulan Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki müze evinin açılış töreni, İstiklal Marşı ve Kazakistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galim Mutanov, "İnsanlığın ikinci öğretmeni" ve "Doğu'nun Aristo'su" olarak tanınmış Farabi adına İstanbul'da açılan müze evinin, Türk dünyası açısından önemine dikkati çekti.

Müze evin açılışından mutluluk duyduğunu belirten Mutanov, "Farabi bir bilim adamı, İslam felsefesinin parlak yıldızı, dünya felsefesinin önde gelen bir ismidir. Onun zengin eserleri tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. O bir medeniyet filozofudur. Onun çok yönlü bilimsel araştırmaları o dönemki bilimin bütün yönlerini kapsamıştır ve dünyanın bilimsel gelişimine büyük katkılar sağlamıştır." diye konuştu.

Mutanov, Farabi'nin Müslümanların kültürel birikiminin yanı sıra özellikle Avrupa Rönesans düşüncesine de büyük katkılar yaptığını söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Farabi'nin modern bilime ışık tutan birçok çalışma yaptığını kaydetti.

Farabi'nin ortaya koyduğu bilimsel zenginliğin yaşatılması için müzenin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Kaseinov, Türk dünyası olarak kültürel ve bilimsel tarihi birikimin korunması ve aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Etkinliğe, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Baurzhan Abdrakhmanov, Özbekisan'ın İstanbul Başkonsolosu Alisher Botirof, Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Mahmut Ak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi, akademisyen ve davetli katıldı.

Kaynak: AA