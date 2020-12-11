Ebu İshak Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı
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Ebu İshak Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

11.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:12
Ebu İshak Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2020 yılı yatırım programında yer alan "Erzurum Ebu İshak Türbesi ve Dış Surların Restorasyonu" tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2020 yılı yatırım programında yer alan "Erzurum Ebu İshak Türbesi ve Dış Surların Restorasyonu" tamamlandı.

Anadolu'nun Türk-İslamlaşması sürecinde bölgeye gelen ilk gönül insanı olan ayrıca İrşad görevini üstlenen Ebu İshak Kazeruni Hazretleri'nin Türbesinde yapılan Restorasyon çalışmaları kapsamında Türbenin içinde bulunduğu sur duvarları üzerinde Restorasyon işlemleri, sur diplerinde drenaj imalatlarının yapılması, Türbe yapısının üst çatı örtüsü(Kurşun) yenilenmesi, iç cephe sıva dökümü ve sıvı yapımı ile boya işlemleri yapıldı.

60 gün içerisinde Restorasyon çalışması bitirilen Ebu İshak Türbesi ziyaretçilere açık olacak.

Bu yıl oldukça verimli restorasyon çalışmaları yaptıklarını belirten Cemal Almaz; "Yakutiye Medresesi, Atatürk Evi, Erzurum Kalesi kapısı, Kale aydınlatması, Karanlık Kümbet Onarımı ve şimdide Ebu İshak Türbesi onarımı 2020 yılı içerisinde gerçeklşetirildi.2021 yılında ise Kale Mescidi,Tepsi Minare,Kavak Kapı, Pasinler Kalesi onarım işlerini programa aldık" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz," Devam ettirdiğimiz Restorasyon çalışmalarımız içerisinde yer alan Ebu İshak Türbesinin Restorasyon çalışmalarında emeği geçen Erzurum Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Tümer Eslek, Müze Müdürü Hüsnü Genç ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Ebu İshak Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı
Ebu İshak Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı
Ebu İshak Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı
Ebu İshak Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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