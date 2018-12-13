EBSOV Eğitim İçin Kermes Düzenledi

Bölgede örnek teşkil eden organizasyonlara imza atan EBSOV Kadınlar Birliği, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinide hız kesmeden sürdürüyor.

Her yıl yaklaşık 500 bursiyer ve ihtiyaç duyulan bölgelerde kurulan EBSO okullarına maddi ve manevi kaynak yaratmak için faaliyetlerde bulunmaya da devam ediyor.

İpek Özçelik başkanlığındaki Kadınlar Birliği'nin, EBSO Vakfı yararına düzenlediği yılbaşı kermesi katılımcı ve ziyaretçiler tarafından çok rağbet gördü. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve İzmir'in yanısıra Ege Bölgesi'nden birçok tanınmış firmanın katıldığı, karşılıksız burslar yararına yapılan kermesi gerçekleştiren Sosyal İşler Komite Başkanı İncila Özçelik Kabadayı ve Kültür ve Sanat Komite Başkanı Benal Özbek'e teşekkür edildi. Konuklarla baharda yeni bir kermeste buluşmak üzere söz alındı.

"EBSO Vakfı olarak, "en iyi yatırım, geleceğe olan yatırımdır" inancı içerisinde, burs çalışmalarımızı daha da geniş kitlelere ulaştırmak çabasındayız" diyen Başkan İpek Özçelik, "Eğitilmiş insan gücüne yapabildiğimiz destekle ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilmek bizleri memnun etmektedir. Vakfımızın bu sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi, şüphesiz ki üyelerimizin hiçbir zaman esirgemedikleri ilgi ve desteklerine bağlı bulunmaktadır. Ayrıca kermesimizi düzenlediğimiz Küçük Kulüp'e de verdikleri hizmet için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.