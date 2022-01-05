EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar'dan ihracat rakamları değerlendirmesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ihracatının 225,3 milyar dolara yükselmiş olmasının dikkat çekici bir başarı olduğunu belirtti.

Yorgancılar yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye getirdiği çok yönlü sorunlara rağmen 2021 yılında Türkiye ihracatının, bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artarak 225,3 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Yorgancılar özellikle sanayi sektörü ihracatının yüzde 34 artışla 171 milyar dolara çıkması ve toplam ihracat içerisinde yüzde 76'lık payla ilk sırada yer almasının üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktararak, "İzmir, ihracatta farkını ortaya koydu. Net ihracatçı olan ve ülkeye bu zor günlerde döviz kazandırmaya devam eden İzmirimizin ihracatı, 2021'de yıllık bazda yüzde 28 artışla 9,5 milyar dolardan 12,2 milyar dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Belirsizliklerin ve risklerin gölgesinde 2022 yılına girildiğini kaydeden Yorgancılar, şöyle devam etti:

"En önemli ekonomik hedefimiz katma değerli üretimi ve ihracatı artırmak olmalıdır. İhracat modelimizin temelini, katma değerli üretime yönelik ihracatçıların desteklenmesi, daha somut ve kalıcı adımların atılması oluşturmalıdır. Ülke genelinde 1,2 dolar seviyelerine kadar gerileyen kilogram başına ihracat hedefimizi 2-3 dolar seviyelerine ancak bu şekilde çıkarabiliriz. Bu da hem firmaların rekabet etme gücünü hem de halkın refah seviyesini artıracaktır. Ancak, unutmayalım ki TL'deki değer kaybı ve kurlardaki volatilite ne yazık ki ithalata bağlı ihracatı da olumsuz etkileyecektir. Tedarik merkezlerinde yaşanan sorunların henüz giderilmemiş olması, 'komşudan al' politikası ile 2022 yılında da ihracatçımıza ve Türk ürünlerine olan talebi devam ettirecektir. Bu süreci doğru ve etkin değerlendirmek bizlerin elindedir."

AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

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