Ebso Meclis Üyelerini Seçti

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Kültürpark Fuar alanında yapılan seçimlerde yaklaşık bin 600 üye 64 meslek komitesi, 328 meslek komitesi üyesi ve 132 meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

Genel olarak tek listenin yer aldığı meslek komitesi seçimlerinde 12 meslek komitesinde ise iki liste arasında seçim yapıldı.

Yeni oluşan meclisin 11 Nisan'da yapılacak ilk toplantısında yeni dönemin yönetim kurulu, meclis başkanlığı ve diğer organları için isimleri belirleyeceği ifade edildi.

Seçim sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, seçimlerin EBSO'ya yakışır bir şekilde geçtiğini söyledi.

Her seçimin bir yarış olduğunu vurgulayan Yorgancılar, "Sanayi odasında birlik ve beraberliğin resmini gördük. Sadece 12 komitede 2 liste vardı. Buradan hali hazırdaki meclise ve yönetime bir güven olduğunu yorumlayabiliriz." dedi.

Bütün oda seçimlerin bu şekilde geçmesini arzuladığını dile getiren Yorgancılar, EBSO'nun tarihten gelen birikim ve olgunluğunun seçimlerde kendini gösterdiğini ifade etti.

Yorgancılar, iki listeyle girilen meslek komitelerinin seçim öncesi kardeşçe beraber poz verdiğine dikkati çekti.