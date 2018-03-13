Ebso Gazetecilik Yarışması'ndan Aa'ya Ödül

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Aytaç Sefiloğlu 19. Gazetecilik Yarışması'nda, AA İzmir Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Tolga Albay, haber dalı birinciliğine layık görüldü.

Odadan yapılan açıklamada, merhum ekonomi gazetecisi Aytaç Sefiloğlu adına düzenlenen yarışmada sanayiciler, gazetecilik örgütlerinden temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan jüri heyeti, değerlendirmesini tamamladı.

Yarışmaya "Ailece Robot Üretiyorlar" başlıklı haberiyle katılan AA İzmir Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Tolga Albay, "Haber-Araştırma-İnceleme" kategorisinde birinci seçildi.

Röportaj kategorisinde ise birinciliğe Haber Ekspres Gazetesi'nden Ali Budak, "Endüstri 4.0 olması için Toplum 4.0 olmalı" eseriyle değer bulundu.