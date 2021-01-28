EBSO Başkanı Yorgancılar: "Yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak zorunludur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EBSO Başkanı Yorgancılar: "Yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak zorunludur"

28.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:53
EBSO Başkanı Yorgancılar:

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini, bunun için de reel yatırıma engel olan yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak gerektiğini bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini, bunun için de reel yatırıma engel olan yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak gerektiğini bildirdi.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler içinde gelecek vaat eden, 2030-2050 raporlarında büyük ekonomiler arasında gösterilen bir ülke olduğunu ancak reel sektörün dalgalı kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon üçgenindeki maliyet baskısıyla üretimini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

İşgücüne katılan her yeni nüfusa iş imkanı sağlanması gerektiğini, bunun da istikrarlı istihdam kaynağı olan sanayi yatırımlarının önemini artırdığını ifade eden Yorgancılar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Salgının fırsata dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için de reel yatırıma engel olan yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak zorunludur. Zira, yüksek faiz ortamında girişimcilerimiz mevcut sermayelerini faizde değerlendirmeyi daha rasyonel bulmaktadır. Kredi ile yatırım yapabilecek olanları ise finansman maliyetleri korkutmaktadır.

Ulusal tasarruflar, daha düşük faizle yatırımlara kanalize edilmelidir. Bu bir tercih değil küresel rekabette başarılı olabilmenin de zorunlu ön koşuludur. Zira rakip ülkelerde girişimciler yüzde 1-3 faizle borçlanırken yerli girişimcilerimizin yüzde 20'ye dayanan faizlerle ne iç ne de küresel pazarlarda ayakta kalması mümkün değildir."

Yorgancılar, açıklanması beklenen reformlar ve yeni ekonomi yönetiminin kararlılığı ile beklenen çıkış ivmesinin hızlanmasını beklediklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EBSO Başkanı Yorgancılar: "Yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak zorunludur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:00:41. #1.15#
title