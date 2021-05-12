EBSO Başkanı Yorgancılar salgın sürecinde sanayinin performansını değerlendirdi Açıklaması

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi sektörünün geçen ay işgücü sayısını en fazla artıran sektör haline geldiğini, bunun ülke adına umut veren bir gelişme olduğunu belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi sektörünün geçen ay işgücü sayısını en fazla artıran sektör haline geldiğini, bunun ülke adına umut veren bir gelişme olduğunu belirtti.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde üretimin ve sanayinin ülkeler için ne denli önemli olduğunun ortaya çıktığını, bu süreçle birlikte önceliklerin değiştiğini kaydetti.

Salgınla geçen 14 aylık süreçte çok yıprandıklarını, ortak acıları paylaştıklarını aktaran Yorgancılar, "Ancak gördük ki koşullar ne olursa olsun üretmek zorundayız. Özellikle de zaruri ihtiyaçlarımızda yerli üretim kapasitemizi artırmak, dışa olan bağımlılığımızı minimum seviyeye indirmek zorundayız. Çok güçlü olduğunu her krizde kanıtlayan özel sektörümüz bu süreçte çok başarılı bir sınav verdi." ifadelerini kullandı.

Dünya ticaretinde son dönemde "komşudan tedarik" tercihinin öne çıktığını, Türkiye'nin ihracatında da yakın pazarların önemini artırdığını bildiren Yorgancılar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanayi üretim endeksindeki artışlar, Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 50 barajının üstünde seyrediyor olması, işgücü artışına sanayinin damgasını vurması, her türlü kısıta rağmen ihracatın sınırlı da olsa artıyor olması sevindiricidir. Tarım, inşaat ve hizmetler sektörü baz alındığında bir önceki aya göre işgücü sayısı en yüksek artan sektör sanayidir. Sanayi ile 480 bin kişi işgücüne eklenmiştir. Bu, ülkemiz adına umut veren bir gelişmedir."

Yorgancılar, Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılmasının sanayiciler ve çalışanlara rahat bir nefes aldırdığını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz