EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda AA muhabiri Yusuf Şahbaz'a ödül
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EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda AA muhabiri Yusuf Şahbaz'a ödül

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel
EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda AA muhabiri Yusuf Şahbaz'a ödül

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Aytaç Sefiloğlu 22.Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Aytaç Sefiloğlu 22.Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.

EBSO'dan yapılan açıklamaya göre ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada ödül alan gazeteciler ve eserleri belirlendi.

Yarışmanın "Haber - Araştırma - İnceleme" dalında Ticaret Gazetesi'nden Seda Gök'ün "Türkiye'nin atık yönetimi ve sürdürülebilirlik gerçeği" haberi birinci seçildi.

Bu kategoride Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Yusuf Şahbaz "Kızı süt içsin diye kurduğu çiftlikle zincir marketlere girdi" haberiyle ikincilik, İlkses Gazetesi'nden Nurettin Baki "Yoksulları sağan ticaret" haberiyle üçüncülük elde etti.

9 Eylül gazetesinden Didar Demirci "Müteahhidi değişen bina ayakta kaldı" başlıklı haberle mansiyona layık görüldü.

Yarışmanın Röportaj dalında "Gerenköy'ün kaderini değiştirdi" haberle Nurettin Baki birinci, "İklim krizi ve tarım" haberiyle Ege Telgraf'tan Utkucan Akkaş ikinci, "Zeki Müren'e kostüm diktim" haberiyle Egede Son Söz'den Muhittin Akbel üçüncü oldu. Hürriyet'ten Mete Tamer Omur da "Balkondan Amerika'ya" eseriyle mansiyon aldı.

EBSO'nun 1996 yılından bu yana düzenlediği ve 2000 yılından itibaren o yıl vefat eden Basın Müşaviri Aytaç Sefiloğlu'nun adı verilen yarışmada dereceye girenlere, ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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