Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Seferberlik kapsamında 2017 yılında 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması, Türk özel sektörünün ülkesi için birlikteliğinin başarısıdır." dedi.



EBSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferliğinde başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydetti.



"İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni"nin yapıldığını anımsatan Ender Yorgancılar, "Seferberlik kapsamında 2017 yılında 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması, Türk özel sektörünün ülkesi için birlikteliğinin başarısıdır. Törende en fazla katkı koyan illerin arasında İzmir'in isminin geçmesinden bizler de gurur duyduk. İstihdam sağlayarak katkı koyan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Yorgancılar, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin yüzde 11,1'lik büyümeyle dünya ilk kez birinci olduğunu söyledi.



ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının büyük bir hata olduğunu kaydeden Ender Yorgancılar, doğru yönetilen krizlerin fırsata dönüştürüldüğünü, Türkiye'nin Kudüs ile ilgili krizi çok güzel ve doğru yönettiğini ifade etti.



Yorgancılar, dünyadaki bilimsel gelişmeler ve dijitalleşmeye de dikkati çekerek, Türkiye'nin de bu gelişmeleri takip etmesi gerektiğini söyledi.