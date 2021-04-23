Ebru Yaşar zirveye oturdu
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Ebru Yaşar zirveye oturdu

Ebru Yaşar zirveye oturdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 4 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturduğu 'Gel de Sevme' albümü ile yine zirveye yerleşti.

9 Nisan'da piyasaya çıkan ve müzik dünyasında büyük ses getiren albüm, tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde listelerin bir numarasına oturdu. Albüm, İTunes'de en çok satın alınan albümlerde ve Apple Music en çok dinlenen albümlerde 1 numaraya yerleşirken, Spotify Hot Hits Türkiye listesine de girerek büyük bir başarı sağladı.

Kaynak: Snob Magazin

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