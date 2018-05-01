Ebru Yaşar, Aleyna Tilki'nin Gözdesi Emrah Karaduman'la Stüdyoya Girdi

Ebru Yaşar, aranjör Emrah Karaduman tarafından hazırlanan ve temmuz ayında piyasada olması planlanan albüme bir şarkıyla destek verdi. Yaşar, çalışma için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girerek "En Güzel Yenilgim"i seslendirdi.

"İDDİALIYIM"

Okumaları tamamlayan Ebru Yaşar, bu sürpriz işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: "Emrah Karaduman beğendiğim bir aranjör. Yeni albümündeki şarkısı da süper. İddialıyım, yazın her yerde bu şarkı çalacak."

Emrah Karaduman ve Ebru Yaşar aynı karede;