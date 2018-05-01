Ebru Yaşar, Aleyna Tilki'nin Gözdesi Emrah Karaduman'la Stüdyoya Girdi
Son dönemlerde güncel konularak ilişkin çıkışlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Aleyna Tilki'nin gözdesi Emrah Karaduman'la işbirliği yaptı.
Ebru Yaşar, aranjör Emrah Karaduman tarafından hazırlanan ve temmuz ayında piyasada olması planlanan albüme bir şarkıyla destek verdi. Yaşar, çalışma için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girerek "En Güzel Yenilgim"i seslendirdi.
"İDDİALIYIM"
Okumaları tamamlayan Ebru Yaşar, bu sürpriz işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: "Emrah Karaduman beğendiğim bir aranjör. Yeni albümündeki şarkısı da süper. İddialıyım, yazın her yerde bu şarkı çalacak."
Emrah Karaduman ve Ebru Yaşar aynı karede;
YORUMLAR (26)
-
Ya siz mal misiniz ben yorum yapip cikorum siz altina yaziosunuz 24 saat burda olan sizsiniz :)Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırDURUM:LEYLA: ayi burcu ya seninkiYayından KaldırRAMBO DİRTMUND: sen ne istiyo n onu soyle burcun me burcuYayından KaldırDURUM:LEYLAA: Hmm he he derdin ne onu soyleeeYayından KaldırGAİPTEN BİR SES: Bu yorumların 1 numarası sensin seni herkes tanıyorTüm 26 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır