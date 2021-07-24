Ebru Yaşar: Şarkılarımı canlı söylemeyi hak ediyorum
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Ebru Yaşar: Şarkılarımı canlı söylemeyi hak ediyorum

Ebru Yaşar: Şarkılarımı canlı söylemeyi hak ediyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ebru Yaşar, bayramın üçüncü günü Bodrum Vogue Otel'de sahne aldı.

Ebru Yaşar, bayramın üçüncü günü Bodrum Vogue Otel'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki aşısını da olduğunu belirten Yaşar, "Gel de Sevme" albümünün 3. klibini "Sessize Aldım" şarkısına çekeceğini açıkladı. Şarkıcı, uzun bir aradan sonra sahneye çıkması hakkında şunları söyledi:

"Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Pandemide durmadım, single çıkardım. Albüm de yaptım. Şimdi sahnede olmak istiyorum. Sevenlerimin beni istediği her yerdeyim. Yıllardır yemekli mekanlarda çıkmıyordum. Ama sahneleri o kadar özledim ki bu kez kabul ettim. Çok güzel şarkılar yaptık ve hayranlarım onları seslendirmemi istiyor. Gittiğim her yer de hınca hınç dolduruyor."

25 yıllık deneyimle önlemimi aldım

Ebru Yaşar, "Pandemi dönemini maddi açıdan nasıl geçirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Pandemi döneminde biz de para kazanamadık. Ama hayat devam ediyordu, bir şekilde ayaktayız. Ben şarkılarımı yapmaya, söylemeye ve üretmeye devam ettim. Şarkılarımı sahnede canlı söylemeyi hak ediyorum. 25 senedir bu işi yaptığımdan ona göre önlemlerimi aldım. Bu krizi kendimce atlatmaya çalıştım. Ama atlatamayan yolun başında ya da Anadolu'da müzik yapıp günlük yevmiyeyle çalışan arkadaşlarımız vardı.

İnşallah müzik devam eder. Çünkü hepimiz bir sanatçının konserine gitmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardık."

Kaynak: Hürriyet

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