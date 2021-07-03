Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı
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Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı

Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, pandemiden sonra ilk konserini eşi Necat Gülseven'in memleketi Diyarbakır'da verdi.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, pandemiden sonra ilk konserini eşi Necat Gülseven'in memleketi Diyarbakır'da verdi. Uzun aradan sonra ilk kez konser veren Yaşar, dolu dolu bir sezon olacağını aktardı.

Diyarbakır'da eğlence sektörüne yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde normalleşmenin başlamasıyla ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, pandemiden sonra Diyarbakır'daki ilk konserini yeni açılan Sahne Diyarbakır mekanında verdi. Eşi Necat Gülseven ile birlikte katıldığı mekanın açılışı büyük bir coşkuyla kutlandı. Birçok parçasını sevenlerine söyleyen Yaşar, büyük ilgiyle karşılaştı. Uzun bir aradan sonra sahneye çıktığını ve birçok şarkının sözlerini unuttuğunu kaydeden Yaşar, yeni klip ve albüm müjdesi verdi. Yaşar, "Açıldık, artık kusurlar olacaktır ilk sahneler uzun zamandır sahnede değiliz, ben bazı şarkılarımın sözlerini unuttum. Ben sabah çok erken saatlerde geldim, önce gidip aile ve büyüklerimizi ziyaret ettik, inanılmaz dolu dolu geçti. Bugün iki açılış birden hem bu güzel mekanımızı açtık, hem de okulumuzu açacağız inşallah çok güzel bir sezona giriş yapacağız. Diyarbakırlılar beni yalnız bırakmazlar, zaten Diyarbakır doğumlu sayılırım annem burada bana hamile kalmış, buralıyız, gelinleri de olduk. Türkiye'nin dört bir yanı bizim memleketimiz, nerede olduğumuz değil birbirimize nasıl baktığımız gönlümüzde birbirimizi nasıl hissettiğimiz önemli. Sessize aldım dünyayı yeni klip çektik albümün 3'üncü klibini çekiyoruz, sahneye çıkmadım ama stüdyoda bol bol şarkılar, albüm yaptım, ha bire klip çektim. Çok matrak yaz klibi eğlenceli bu havalarda hiç klibim olmamıştı, o yüzden bana çok tatlı ve değişik geldi, oda sürpriz olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı
Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı
Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı
Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı
Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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