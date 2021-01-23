Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Necat Gülseven ne iş yapıyor?
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Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Necat Gülseven ne iş yapıyor?

23.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:07
Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Necat Gülseven ne iş yapıyor?

Bu akşam İbo Show'a konuk olan Ebru Yaşar kadar TV 100 kanalının sahibi olan eşi Necat Gülseven de merak edildi. Peki, Ebru Yaşar'ın kocası Necat Gülseven kimdir? TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Nitelikli haber kanalı TV 100 kanalının sahibi ve ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven sosyal medyada merak edilmeye ve internette araştırılmaya başlandı. Peki, Ebru Yaşar'ın kocası Necat Gülseven kimdir? TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Necat Gülseven ne iş yapıyor? İşte tüm detayları...

NECAT GÜLSEVEN KİMDİR?

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil'de doğmuştur ve 40 yaşındadır. Eğitimine Diyarbakır'da başladı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Genç yaşlarda iş hayatına atılan Necat Gülseven ilk olarak Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. anonim şirketini kurdu. 26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da evlendi. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları oldu. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'dur.

Çalışma hayatına genç yaşlarda başlamış ve Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi kurmuştur. Bir süre sonra de burada Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2019 yılında 3N Medya'yı kuran Necat Gülseven, Show Radyo, TV100, Viva Radyo ve Bizimev Tv'yi de satın almıştır.

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