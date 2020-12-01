Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? Necat Gülseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? Necat Gülseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

01.12.2020 19:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:30
Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? Necat Gülseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

2015 yılında şarkıcı Ebru Yaşar ile evlenen Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? Necat Gülseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ünlü İş Adamı Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur. Peki, Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven kimdir? Necat Gülseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

NECAT GÜLSEVEN KİMDİR?

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil'de doğmuştur. Eğitimine Diyarbakır'da başladı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Genç yaşlarda iş hayatına atılan Necat Gülseven ilk olarak Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi kurdu. 26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'dur.

NECAT GÜLSEVEN NE İŞ YAPMAKTADIR?

Çalışma hayatına genç yaşlarda başlamış ve Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi kurmuştur. Bir süre sonra de burada Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2019 yılında 3N Medya'yı kuran Necat Gülseven, Show Radyo, TV100, Viva Radyo ve Bizimev Tv'yi de satın almıştır.

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