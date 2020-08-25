Ebru Yaşar'dan yeni akustik sürpriz Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yoğun istek üzerine klasikleşmiş şarkılarının akustik versiyonlarını sevenleri için youtube kanalında yeniden yorumluyor.

Yaşar, geçmişte dinlenme rekorları kıran "Yalan" şarkısını seslendirdi. Söz ve müziği Ufuk Şenpire ait olan "Yalan" şarkısını hayranlarıyla buluşturan ünlü sanatçı "Bana daha dün gibi gelen, 1999 yılında 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' albümümde yer alan 'Yalan'ı 21 sene sonra akustik olarak seslendirdim. Umarım bu yorumu da en az ilki kadar seversiniz" dedi. Ebru Yaşar'ın son dönem de büyük ilgi gören youtube kanalından yayınladığı şarkıya kısa sürede beğeni ve övgü mesajları yağdı. Ayrıca çekimler sırasında sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.& ;





Kaynak: Snob Magazin