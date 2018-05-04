Ebru Yaşar'dan Sanat Camiasına Tarihi Çağrı: Gelin Dostluk İttifakı Kuralım

Geçtiğimiz günlerde 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde "Cumhur ittifakını destekliyorum" diyerek rengini belli eden Ebru Yaşar'dan sürpriz bir çağrı geldi.

Kaleme aldığı köşe yazısında Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğine vurgu yapan ve bu süreçte birlik içinde olunması gerektiğini belirten ünlü şarkıcı sanat camiasına "İttifaka var mısınız?" çağrısında bulundu.

Sanatçıların magazin programlarındaki kim kime ne demiş kısır döngüsünden çıkmaları gerektiğine dikkat çeken Yaşar, "Şimdi içinde nefes aldığımız, var olduğumuz, varlığımızı borçlu oldugumuz topluma borcumuzu ödeme zamanı. Gelin Türkiye'nin iyiliği, çocuklarımızın geleceği için birlik olalım" dedi.

İşte Ebru Yaşar'ın kaleme aldığı yazı;

İttifaka var mısınız?

Türkiye çok önemli bir dönemden geçiyor.

Adeta ateş çemberiyle sarılıyız.

Tam da içeride birlik içinde olmamız gereken zaman biz maalesef daha fazla kutuplaşıyoruz, daha çok tartışıyoruz.

Yine maalesef birbirimize tahammülümüz azalıyor. Bir şeyler yapmamız lazım.

Benim sanatçı meslektaşlarıma, dostlarıma bir çağrım var.

Taşın altına elinizi sokmaya var mısınız?

İttifaka var mısınız?

Nasıl mı…?

Çünkü sanatçılar toplumun tüm kesimlerinin sevdiği, beğendiği, ilgi gösterdiği kişiler.

Siyasi görüş veya hayata bakış farklılıklarını ortadan kaldırabilmek, birlik olmak için bizlere görev düşüyor. Sanatçılar artık magazin programlarındaki kim kime ne demiş kısır döngüsünden çıkmalı. Şimdi içinde nefes aldığımız, var olduğumuz, varlığımızı borçlu oldugumuz topluma borcumuzu ödeme zamanı.

"SANATÇILAR İTTİFAKI OLUŞTURALIM"

Gelin Türkiye'nin iyiliği, çocuklarımızın geleceği için birlik olalım. Bir araya gelelim. O parti, bu parti fark etmez. Demokrasi temelinde harekete geçelim. Türkiye için bir sanatçılar ittifakı oluşturalım.

"GELİN DAVALARI GERİ ÇEKELİM"

Ülkemizin, insanımızın, demokrasinin güzelliğini anlatalım. Birbirimize olan inancımızı pekiştirelim. Gelin birbirimize açtığımız davaları geri çekelim. Mahkeme köşelerinde değil, kahvemizi içerken hesaplaşalım, kucaklaşalım. Bunun adı 'dostluk ittifakı'.

"BAŞKA TÜRKİYE YOK"

İlk adımı ben atıyorum. Kimseyle bir davam yok. Ancak kırdığım dostlarımdan özür diliyorum. Hakkım varsa helal ediyorum. Hadi sizde dostluk ittifakının içinde olun. Bu ülke bizim. Başka Türkiye yok.