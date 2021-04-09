Ebru Yaşar'dan kalbe dokunacak şarkılar

10 yeni şarkının yer aldığı çalışma, bugünden itibaren DMC etiketiyle müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alacak.
10 yeni şarkının yer aldığı çalışma, bugünden itibaren DMC etiketiyle müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alacak.
Albümün ilk klibi, Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu'nun imzasını taşıyan "Yalnız Uyunmaz" şarkısına çekildi. Klibin yönetmenliğini Gülşen Aybaba yaptı.
Ebru Yaşar, "Gel de Sevme" albümünde "herkesin kalbine dokunacak" şarkılara yer verdiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet