EBRU YAŞAR BODRUM'DA SAHNEYE ÇIKTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ebru Yaşar, hareketli parçalarıyla tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ebru Yaşar, hareketli parçalarıyla tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

Bodrum'da bir otelin açık hava gazinosunda sahneye çıkan Ebru Yaşar, performansıyla coşturdu. Kaynar mevkisinde bulunan ağırlıkla Rus ve Polonya uyruklu tatilcilerin konakladığı otelde konserini veren Yaşar, yaklaşık 2 saatlik performansında dinleyicilerini coşturdu. Pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası ilk konserini vermenin heyecanını yaşayan Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yabancı tatilciler, hareketli parçalara ritim tutarak halaylarla eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı