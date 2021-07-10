EBRU YAŞAR BODRUM'DA SAHNEYE ÇIKTI
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EBRU YAŞAR BODRUM'DA SAHNEYE ÇIKTI

EBRU YAŞAR BODRUM'DA SAHNEYE ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ebru Yaşar, hareketli parçalarıyla tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ebru Yaşar, hareketli parçalarıyla tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

Bodrum'da bir otelin açık hava gazinosunda sahneye çıkan Ebru Yaşar, performansıyla coşturdu. Kaynar mevkisinde bulunan ağırlıkla Rus ve Polonya uyruklu tatilcilerin konakladığı otelde konserini veren Yaşar, yaklaşık 2 saatlik performansında dinleyicilerini coşturdu. Pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası ilk konserini vermenin heyecanını yaşayan Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yabancı tatilciler, hareketli parçalara ritim tutarak halaylarla eşlik etti.

EBRU YAŞAR BODRUM'DA SAHNEYE ÇIKTI
EBRU YAŞAR BODRUM'DA SAHNEYE ÇIKTI
EBRU YAŞAR BODRUM'DA SAHNEYE ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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