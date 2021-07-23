Ebru Yaşar Bodrum'da sevenleriyle buluştu

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü sanatçı, pandemi dönemi ve bayramla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Yeni albümü 'Gel de Sevme' ile dinlenme rekorlarına imza atan Ebru Yaşar, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Bodrum Vogue Otel'de sahne aldı. Pandemi boyunca hiç durmadan üretmeye devam eden ünlü sanatçı, konser alanını dolduran hayranlarına unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Eski ve yeni hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzik ziyafeti çeken Yaşar, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AŞILARIMI OLDUM

Bayram mesajı veren Yaşar, "İyi bayramlar hoş geldiniz. Ne güzel bir bayram, çok şükür... Neredeyse iki yıla varan ayrılıktan sonra beraberiz. Aynı atmosferi paylaşıyoruz, inanamıyorum. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim, sağ olun. Can cana olmayı böyle şarkılar söylemeyi özledik. Buna da şükür diyoruz. İnşallah bununla kalsın. Daha da ileriye gitmesin. Hep beraber böyle mutlu mesut hayatımıza devam edelim. Ben de aşılarımı oldum" dedi.

SAHNEDE OLMAK İSTİYORUM

Albümün üçüncü klibini yoğun istek üzerine 'Sessize Aldım'a çeken Yaşar, "Pandemi sonrası ilk kez bayramda sahnelerdesiniz nasıl bir heyecan var?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım ve ben başladığım andan itibaren yoğun bir şekilde sahne programlarım devam ediyor. Çünkü ben pandemi de durmadım, single yaptım. Albüm yaptım şimdi tabii ki sahnede olmak istiyorum. Sevenlerimin beni istediği her yerde olmak istiyorum. Çünkü çok güzel şarkılar yaptık. ve istiyorlar bekliyorlar her gittiğim yeri sağ olsunlar hınca hınç dolduruyorlar. Onları çok seviyorum, çok teşekkür ederim."

BU ANLARIN TADINI ÇIKARALIM

Pandemi dönemini maddi açıdan nasıl geçirdiği sorulan Ebru Yaşar, şöyle konuştu: "Pandemi döneminde hiçbir sektör gibi bizde para kazanamadık. Ama hayat devam ediyor bir şekilde ayaktayız. ve sanatçılar öncüdür. Ben şarkılarımı yapmayı söylemeye ve üretmeye devam ettim. O yüzden şimdi bugün sahnede onlara canlı canlı söylemeyi hak ediyorum ve onlarla buluşmayı hak ediyoruz diye düşünüyorum. Çok seviyorum onları sağ olsunlar... Bir kriz olduğunda biliyorsunuz önce yeme içme eğlence sektörü etkileniyor. O yüzden tabii ki hepimiz etkilendik. Ben belki tek başıma olsaydım, evet etkilenirdim. Ama ben 25 senedir bu iş yaptığım için ona göre önlemlerimi aldığım için biraz daha bu krizi kendimce atlatmaya çalıştım ama atlatamayan çok yolun başında olan arkadaşlarımız bizleri bırakın Anadolu'da müzik yapan günlük yevmiyeyle çalışan arkadaşlarımız vardı. Ben hepimiz adına çok mutluyum. İnşallah müzik devam etsin hep olsun. Eğlence sektörü yeme içme hep olsun. Çünkü hepimiz farkına vardık. Hepimiz için bir yerde kahve içmek, oturmak ne kadar kıymetli... Yemek yemek ne kadar kıymetli... Bir sanatçının konserine gitmek gelmek ne kadar kıymetli... O yüzden bu anların tadını çıkaralım."

Kaynak: Snob Magazin