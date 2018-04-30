Ebru Yaşar: 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na Oy Vereceğim

Müzik kariyeri ve Türkiye gündemi hakkında Günaydın'a açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.

"SEÇİMLE BİRLİKTE TÜRKİYE İSTİKRARLI ORTAMA GİRECEK"

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemi ile daha güçlü olacağını belirten Ebru Yaşar, "Referandumda kabul ettiğimiz cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de bir vatandaş, bir anne ve bir sanatçı olarak 'Cumhur ittifakını destekliyorum. Seçimle birlikte Türkiye'nin ekonomik açıdan da daha istikrarlı bir ortama gireceğine inanıyorum. Yerli ve milli siyasetçilerden oluşan bu ittifak ile ülke olarak çok daha güzel noktalara gideceğimizi umut ediyorum. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin hem dünyada, hem de bölgede çok daha fazla güçleneceğini düşünüyorum" dedi.

"KİMSE BİZİ BÖLEMEZ"

Türkiye'yi bölmek isteyenlerin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağına vurgu yapan ünlü şarkıcı, "Ülkemizin bir karış toprağı için canını vermeye hazır bir milletiz. Kimse bizi bölemez, kimse bütünlüğümüzü bozamaz. Halk olarak demokrasimizi, bayrağımızı, toprağımızı korumak için her şeyi yaparız. Bunu en son 15 Temmuz'da da gördük. Halkımız darbe girişimini önlemek için tankların önünde durdu, demokrasimize sahip çıktı" şeklinde konuştu.