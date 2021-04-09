Ebru Yaşar'dan yeni albüm
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Ebru Yaşar'dan yeni albüm

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Ebru Yaşar'dan yeni albüm

Başarılı yorumcu Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni albümü 'Gel de Sevme'yi bugün müzikseverlerle buluşturdu.

DMC etiketi ile müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alan projede Ebru Yaşar, 10 yeni şarkısıyla dinleyicisini selamladı. Ebru Yaşar, albümünün ilk klibini de Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu imzalı 'Yalnız Uyunmaz" adlı çıkış şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekti. 2017 yılında çıkardığı 'Haddinden Fazla' albümünde çok sayıda hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, 'Gel de Sevme' albümünde de herkesin kalbine dokunacak şarkılarının olduğunu söylüyor.

Kaynak: Snob Magazin

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