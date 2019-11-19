Ebru'ya uygun ilik Güney Kıbrıs'ta bulundu

19.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:28

AYDIN'da, iki yıldır ilik nakli bekleyen Ebru Çelen'e (18), uygun donör Güney Kıbrıs'ta bulundu.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ebru Çelen'e, kan kanseri teşhisi konduktan sonra, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi.

Kaynak: DHA