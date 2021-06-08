Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi
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Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Kültür Sanat

Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi Mardin'de ebru sanatçısı Ahmet Kıdır Filistin yararına bağışlanmak üzere 37 tabloluk Ebru ve hat sergisi açtı.

Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi

MARDİN - Mardin'de ebru sanatçısı Ahmet Kıdır Filistin yararına bağışlanmak üzere 37 tabloluk Ebru ve hat sergisi açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı olan Ahmet Kıdır, 2 yıldır yaptığı eserleri Filistinlilere bağışlanmak üzere Mardian Mall alışveriş merkezinde sergi açtı. Ebru ve hat sanatı sergisine Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve çok sayıda davetli katıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Filistinlilerin yanlarında olduğu ve onları yalnız bırakmayacağı vurgusunu yaptı.

İl müftülüğünün bünyesinde onun refakatinde çok güzel bir sergi açılışı yaptıklarını söyleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Serginin amacı hepimizin malumu. Filistinli kardeşlerimizin acılarına dertlerine ortak olmak kaydıyla bir sergi açılışı yaptık. Şimdiden serginin hayırlı olmasını diliyoruz. Tüm Mardinli kardeşlerimizin mutlaka sergiyi görmelerini, sergiye yardım etmelerini ve özellikle ilgi göstermelerini bekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ve kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Buradan da Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve onları yalnız bırakmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

"37 adet tablo Filistinlilerin yararı için satışa sunuldu"

Ebru sanatı ile uğraştığını belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru sanatçısı Ahmet Kıdır, "Ebru sanatı ile uğraşıyorum. 7 senedir bu sanatı yapıyorum. İstanbul'da eğitimini aldım. Mardin'de maalesef bu geleneksel el sanatlarımızın zayıf olduğu ve burada hocalarımız olmadığı için el sanatlarını kazandırmak adına bizde bu işe gönül verdik. Hala talebeyiz ve burada eğitim vermeye çalışıyoruz. Genç kuşaklara bu sanatı anlatmaya çalışıyoruz. Ders vererek ebru sanatını genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Filistin şu an bir zulüm altında bizim elimizden şu an o zulmü durdurmak için şu an elimizden bir şey gelmiyor. Onların acısını dindirmek için bir nebze dahi olsa şu an benim 2 senelik çalışmadan çıkan ebruları ben gözden çıkardım. Toplamda 37 adet eser var burada. Üzerinde hat yazılı olan tablolar icazetli hocalarımız tarafından yazılmış. Bu tabloları inşallah satışa sunup gelen bağışı diyanet vakfıyla Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız" diye konuştu.

Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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