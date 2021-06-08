Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi
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Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi

Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'de Nuri Saruhan Camii Müezzini, ebru sanatçısı Ahmet Kıdır (43), Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla, geliri Filistin halkına gönderilmek üzere, ebru ve hat sergisi açtı.

MARDİN'de Nuri Saruhan Camii Müezzini, ebru sanatçısı Ahmet Kıdır (43), Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla, geliri Filistin halkına gönderilmek üzere, ebru ve hat sergisi açtı.

Nuri Saruhan Camii Müezzini Ahmet Kıdır, 7 yıllık ebru ve hat sanatı yaşantısının, son 2 yılında ürettiği eserlerin gelirini, Filistinli mağdurlara bağışlamak üzere sergi açtı. Kentteki bir alışveriş merkezinde, 37 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergiye, Mardinliler ilgi gösterdi. Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik, ziyaret ettiği serginin amacına ulaşması için, eserlerin satılması gerektiğini söyledi. Mardin halkına destek çağrısında bulunan Çelik, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ebru sanatçısı olan müftülüğümüzde görevli Ahmet Kıdır kardeşimiz, Filistin halkının yaralarını sarmak için hem ebru hem de hat sergisi açtı. Misafirlerimizle birlikte burayı açtık. Bu arkadaşımızın yaptığı tamamıyla el emeği, göz nurudur" dedi.Müezzin Ahmet Kıdır ise, "Babam taş ustasıydı. Memlekete yıllarca hizmet etti. Biz de ebru sanatına gönül verdik. 7 yıldır bu sanatı icra ediyorum. 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı' kimlik kartımı aldım. Şu anda birçok kurumda eğitim veriyorum. Filistin'e yapılan eziyeti gördükten sonra, içimiz yandı. Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Yaralarına bir nebze de olsa merhem olmak için, böyle bir sergi açtık. Sergide elde edilecek parayı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin halkına göndereceğiz" diye konuştu.


Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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