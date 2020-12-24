Ebru Sever Türk kimdir, kaç yaşında? Ebru Sever Türk ne iş yapıyor?
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Ebru Sever Türk kimdir, kaç yaşında? Ebru Sever Türk ne iş yapıyor?

24.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:20
Ebru Sever Türk kimdir, kaç yaşında? Ebru Sever Türk ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomenlerinden olan ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Sever Türk son yaptığıyla bir kez daha gündeme geldi! Bunun üzerine Ebru Sever Türk kimdir sorusunun cevabı merak edildi.

Ebru Sever Türk, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarla viral olan isimlerden biri. Peki, Ebru Sever Türk kimdir?

EBRU SEVER TÜRK KİMDİR?

Moda tasarımı, dikiş, marka danışmanlığı, stil danışmanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Ebru Sever Türk, sosyal medyaya ilk giriş amacını kendi tasarladığı ürünleri satmak olarak ifade ediyor. Ancak daha sonra markalardan gelen talep doğrultusunda üretimden vazgeçen Ebru Sever Türk, markaların reklamlarını yapmaya başlamıştır.

Muhafazakar camiaya hitap eden moda giysilerinin tanıtımı kısa sürede sosyal medya platformları üzerinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağlamış ve daha sonra YouTube üzerinden de paylaşımlar yapmaya başlamıştır.Bu yazımızda da diğer yazılarda olduğu gibi kendisi hakkında merak edilenleri başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız.

EBRU SEVER TÜRK KAÇ YAŞINDA?

Ebru Sever Türk ile ilgili olarak merak edilen en önemli konu başlıklarından biri kaç yaşında olduğudur. 6 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Ebru Sever Türk şu anda 34 yaşındadır.

EBRU SEVER TÜRK NERELİ?

Sosyal medya platformu YouTube'da kendi ismi ile yayın yaptığı kanalda memleketi olan Rize'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaretteki anılarından bir kolaj yapmıştır. Yani Ebru Sever Türk aslen Rizelidir.

EBRU SEVER TÜRK ÖZEL HAYATI

15 yıllık evli olan Ebru Sever Türk'ün 8 kardeşinden biri kendisi gibi fenomen olan Sena Sever'dir. 14 yaşında Osman Salih isminde bir oğlu olan Ebru Sever Türk'ün eşinin ismi de Ahmet Türk'tür. Türk, Tevalli Bahçe Mobilyaları'nın sahibidir. Aynı zamanda Rizelidir.

EBRU SEVER TÜRK INSTAGRAM HESABI

Ebru Sever Türk'ün Instagram üzerinde 800 bine yakın takipçisi bulunuyor. YouTube üzerinde de 8 binden fazla abonesi bulunuyor.

Haber Yorumları (3)
BOZUK ZİHNİYET: Müslümanlığı sorgulamak bize düşmez ama bu kadını gören genç kızlarında sonu belli. Güzel görünmek için müslümanlığı ayak altına almış bu tür insanlara prim vermeyin. Gençler bari zehirlenmesin.
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ADNAN: KIZIM SEN KIMMM MODACILIK KIMMM MUSLUMANLA ALAKAN YOK. YAZIK SANA EBRUS BURUNSILER
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YEŞİL MÜSLÜMAN: 2005 SONRASI TÜREMİŞ KENDİNİ BİR HALT ZANNEDEN ŞAL BABET KURUMU ÜYELERİ MÜSLÜMANLIKLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI OLMAYAN NAMAZ KILMAYAN SADECE GÖRÜNTÜDE MÜSLÜMAN GİBİ GÖRÜNEN SAPKIN BİR KAVİM.
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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