Ebru Şancı, Eşine "Sen Evli Olmasan" Diye Mesaj Atan Kadını İfşa Etti
2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, eşine Instagram'dan "Ah sen evli olmasan" diye mesaj atan kadını ifşa etti.
Elazığspor'un futbolcusu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve 2016 yılında ikiz bebeklerini kucağına alan Ebru Şancı Öztürk, Instagram'dan eşine mesaj atan kadını, kendi Instagram hesabından paylaşarak ifşa etti.
"KOCAM EVLİ OLMASA NE YAPACAKSIN?"
Eşine, "Ah sen var ya baba olmasan, evli olmasan! Veya sadece evli olmasan" diye mesaj atan kadını, "Kocama gece 04.00'da gelen mesaj! Allah aşkına söylesene bütün Türkiye öğrensin kocam evli olmasa ne yapacaksın? Amuda mı kalkacaksın? Not: Utanma duygusu varmış! Korkudan profil resmini kaldırdı" notuyla paylaştı.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK GELDİ
Şancı'nın paylaşımını gören takipçileri "Afişe ettiğin teşekkürler, herkes bunları bilmeli" diyerek destek verdi.
YORUMLAR (10)
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Ebru ya daha önceden gaddafinin oğlu çakmışımış paraya ihtiyacı yokturCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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Artık bunları yemiyoruz reklam için başka yolları deneyin lütfen komiksiniz komikCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Anneler ve çocukları :))Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
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Adam elden gideyeahhCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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küsüm tabiki leyla sen katmer gibisin şekilden şekile giriyosun güvencimi oldurdun duygularım köreldiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır