Ebru Şancı, Eşine "Sen Evli Olmasan" Diye Mesaj Atan Kadını İfşa Etti

Elazığspor'un futbolcusu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve 2016 yılında ikiz bebeklerini kucağına alan Ebru Şancı Öztürk, Instagram'dan eşine mesaj atan kadını, kendi Instagram hesabından paylaşarak ifşa etti.

"KOCAM EVLİ OLMASA NE YAPACAKSIN?"

Eşine, "Ah sen var ya baba olmasan, evli olmasan! Veya sadece evli olmasan" diye mesaj atan kadını, "Kocama gece 04.00'da gelen mesaj! Allah aşkına söylesene bütün Türkiye öğrensin kocam evli olmasa ne yapacaksın? Amuda mı kalkacaksın? Not: Utanma duygusu varmış! Korkudan profil resmini kaldırdı" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK GELDİ

Şancı'nın paylaşımını gören takipçileri "Afişe ettiğin teşekkürler, herkes bunları bilmeli" diyerek destek verdi.