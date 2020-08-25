Ebru sanatının ustaları Ankara'da buluştu
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Ebru sanatının ustaları Ankara'da buluştu

Ebru sanatının ustaları Ankara'da buluştu HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan Uluslararası Ebru Buluşması; Emek Bağlamında Ebru Sanatından Telif Hakları Projesi kapsamında Ebru Sanatının ustaları Başkent'te bir araya geldi.

25.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:09

Ebru sanatının ustaları Ankara'da buluştu

ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan Uluslararası Ebru Buluşması; Emek Bağlamında Ebru Sanatından Telif Hakları Projesi kapsamında Ebru Sanatının ustaları Başkent'te bir araya geldi.

HAK- İŞ Konfederasyonu Ebru Sanatının Ustalarını Ankara'da buluşturdu. Programda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK- İŞ Gene Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Program protokol konuşmalarının ardından Emeğin renkleri Ebru sergisinin açıldı. Toplantı kapsamında Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları Çalıştayı da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, projeyi çok anlamlı bulduğunu ifade etti. HAK- İŞ'in çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Yavuz, kültür ve sanata dair projelerin bakanlık olarak destekleneceğini ifade etti.

Programa Video- Konferans yöntemiyle katılan Mahmut Arslan,"Karaman medeniyet havzamızın önemli merkezlerinden biri. Pek çok büyük liderimize ev sahipliği yapan Karaman'dan herkese selamlar sunuyorum.Hak iş 50 yola yaklaşan yürüşün adıdır. Bu yarım yüzyıla yaklaşan mücadelemizde Türkiye'nin geleceği için ülkemizin birliği dünya emek gücü için önemli bir güce sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. HAK-İŞ Türkiye'nin önemli bir sivil toplum örgütüdür. Sendikal mücadelede yeni damarlar açmak istiyoruz. Kültür ve sanat damarını bu sendikal hareketin içine yerleştirmek istiyoruz. Her alanda başarılara imza atan bu kuruluşun bu alanda da daha ileri adımlar atması gerekiyor.Biz gördük ki ebru büyük bir arka planı olan emek verilmesi gereken biz sanat dalıymış. Bu sanat dalının HAK-İŞ'e taşınmış olması son derece önemli. Hiç bir eser diğerinin aynısı değil. Bu özgün ve her biri tek olan eserlerle tanıştığımız için emek veren arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin yoğun bir gündemi var. COVİD-19 bütün dünya gibi bizi de etkilemekte. Bütün tedbirlere rağmen vaka sayısının artması hastanelerdeki yoğunluğun artması herkesi olduğu gibi bizi de endişelendirmektedir. HAK- İŞ olarak hem kendi çalışanlarımızın hem İş güvenliği noktasında gerekenlerin yapılması noktasında büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bütün vatandaşlarımıza hem örnek olmaya hem uyarmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafeye, maskeye dikkat ederek etkinliklerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde mavi vatanımızdan bulunan doğal gaz yataklarının ülkemizin gücüne güç katacağından şüphemiz yok"dedi.

Çalıştaya; Ebru Sanatçısı, Yaşayan İnsan Hazinesi ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Fuat Başar, Ebru Sanatçısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi Hükmet Barutçugil, Japın Ebru Sanatçısı Miki Oshita katıldı.

Ebru sanatının ustaları Ankara'da buluştu

Kaynak: İHA

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