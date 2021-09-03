EBRU SANATINDA YENİ TARZ; YABAN HAYATI
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EBRU SANATINDA YENİ TARZ; YABAN HAYATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN Artuklu Halk Eğitim Merkezi Ebru sanatı öğretmeni Abdulvahap Ertekin (31), geyik, ceylan ve değişik kuş türlerini su yüzeyine çizerek ebru sanatına farklı bir boyut kazandırdı.

MARDİN Artuklu Halk Eğitim Merkezi Ebru sanatı öğretmeni Abdulvahap Ertekin (31), geyik, ceylan ve değişik kuş türlerini su yüzeyine çizerek ebru sanatına farklı bir boyut kazandırdı. Ertekin, 'Bu tarz çalışmalarla ebru sanatına farklı bir boyut getiriyoruz dedi.

Diyarbakır Güzel sanatlar lisesini bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk sanatları bölümünden mezun olan ve son 2 yıldır memleketi Mardin'de yaşamaya başlayan Abdulvahap Ertekin (29), ebru sanatında yepyeni bir tarz oluşturdu. Ebruyu portre ve hayvan figürleri gibi resimlerle daha farklı bir boyuta taşıdığını belirten, Ertekin, Burada öğrencilerimiz de var, onları da eğitiyoruz. Hayvan figürlerini yapmak, bir çiçek, bir lale yapmak gibi kolay değil. Biraz daha zaman ve emek gerektiriyor dedi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, ebru sanatının Türk- İslam sanatlarının en önemlilerinden biri olduğunu ifade ederek, 'Pandemi döneminde sınırlı sayıda da olsa aldığımız stajyer öğrencilerimizi burada eğitime tabi tuttuk. Kurs sonunda da aldığımız güzel çalışmalarla bunun ne kadar isabetli bir fikir olduğu kanaatine vardık. Kursiyerlerimiz ebru çalışmalarına katlıyorlar, özellikle kırsal mahallelerimizden ara ara buraya getirdiğimiz öğrencilerimize de ebru sanatını tanıtıp gelecek nesillere aktarma adına bu sanatı onlara öğretiyoruz dedi.

EBRU SANATINDA YENİ TARZ; YABAN HAYATI
EBRU SANATINDA YENİ TARZ; YABAN HAYATI
EBRU SANATINDA YENİ TARZ; YABAN HAYATI
EBRU SANATINDA YENİ TARZ; YABAN HAYATI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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