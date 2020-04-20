Ebru Şallı oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı
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Ebru Şallı, Harun Tan, Manken, Güncel

Ebru Şallı oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, bugün ziyarete gittiği oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı.

20.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:53
Ebru Şallı oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, bugün ziyarete gittiği oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Ebrı Şallı, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören ve Kilyos mezarlığına defnedilen oğlu Pars Tan'ın mezarını bugün ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı.  Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.

 

Kaynak: DHA

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