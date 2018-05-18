Ebru Şallı'nın Sevgilisi Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş Boşandı

2007 yılında dünya evine giren Gonca Akkuş ve Uğur Akkuş çifti, 3 kere boşanma davası açarak feragat etmişti. Çift son olarak 3 ay önce dördüncü kez boşanma davası açtı ve dün anlaşmalı olarak boşandı.

GONCA AKKUŞ 40 MİLYON TL TAZMİNAT TALEP ETTİ

Eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren Gonca Akkuş, 20 milyon TL maddi, 20 milyon TL manevi olmak üzere toplam 40 milyon TL tazminat, kendi için 20 bin TL çocukları için de 10'ar bin TL aylık nafaka istemişti.

"EŞİMİ BAŞKA KADINLARLA PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Sözcü'nün haberine göre; çekişmeli olarak devam eden boşanma davasında Gonca Akkuş, Ebru Şallı ile ilişki yaşadığı haberleri çıkan eşinin kendisine yıllarca şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum" demişti. Uğur Akkuş ise avukatı aracılığıyla açtığı karşı boşanma davasında çocuklarının kalıcı velayetini istemişti.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş, Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya avukatları ile birlikte katıldı. Uğur Akkuş'un avukatı, tarafların anlaştığını belirterek mahkemeye boşanma protokolünü sundu. Mahkeme, Akkuş çiftinin boşanmasına karar verdi.

Protokole göre Uğur Akkuş, çocuklarına Trump Towers'ta birer daire verdi. Çocukların velayeti annede kalırken, Uğur Akkuş'un iki çocuğu ve Gonca Akkuş için 2'şer bin TL'den toplam ayda 6 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi.