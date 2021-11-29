Ebru Şallı'nın babası kimdir? Ebru Şallı'nın babası öldü mü? Ebru Şallı'nın oğlu Pars ne zaman vefat etti?

Ebru Şallı'nın babası kimdir? Ebru Şallı'nın babası öldü mü? sorularının yanıtı merak ediliyor. 3 sene önce kanser nedeniyle evladını kaybeden Ebru Şallı'nın kanser tedavisi gören babası hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

EBRU ŞALLI'NIN BABASI KİMDİR?

Ebru Şallı'nın Bodrum'da yaşayan babası hayatını kaybetti. Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı cenaze töreni için Bodrum'a gitti.

10 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak oğluna özlemini dile getiriyor.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak eğitim hayatnı sonlandırdı.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı.

Ozan Orhon'dan boşandıüı sırada uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.

Ardından iş adamı Harun Tan'la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl süren evlilik 11 Temmuz 2013 tarihinde bitti. Bir süre Sinan Akçıl'la ilişki yaşayan Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu.

Hamileliğinin ardından 2005 yılında "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. Ebru Şallı şuan Plates antrenörlüğü yapıyor.

Evlilikleri :

1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları vardır.

3. evliliği: 2019 yılında Uğur Akkuş ile evlendi.

Kitapları :

2005 - Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

Filmleri :

1995 - Gölge Çiçeği (dizi)

1998 - Reyting Hamdi(dizi)

1999 - Unutabilsem (dizi)

2002 - Belalım Benim (dizi)

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