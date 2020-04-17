Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli?
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Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli?

Ünlü manken Ebru Şallı'nın bir süredir lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları

17.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:37
Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli?

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Üzüntüye boğan haber sonrası Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli gibi sorular sıkça soruldu.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1977

Kaç yaşında: 43 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,67 m

Çocuklar: Beren Tan, Pars Tan

Eş: Harun Tan (e. 2002–2013), Ozan Orhon (e. 1997–1998)

Mesleği: Model, sunucu ve pilates eğitmeni

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı, model, sunucu ve pilates eğitmenidir. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra TV8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yaptı.

Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli?

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

İki tane oğlu olan ünlü mankenin 8 yaşındaki oğlu, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve daha önce iki kez ilik nakli olmuştu. Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan Ebru Şallı, oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli?
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