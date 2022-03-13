Ebru Şallı'dan Aşk Kokan Kareler

İSTANBUL (Snob Magazin) - Perşembe günü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı tüm hızı ile devam ediyor. İstanbul son yılların en yoğun kar yağışı etkisi içindeyken, Ebru Şallı Akkuş bu ortamı romantik bir havaya sokmasını bildi.

Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş ile birlikte soğuk hava yoğun yağan kara rağmen çektiği sıcak fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süre önce Los Angeles'de buna benzer karelerde gördüğümüz Akkuş çifti, bu kez kar örtüsü içindeki İstanbul'da yine Aşk kokan kareler çektiler. Ebru Şallı Akkuş bu kareleri Lovely weekend etiketi ile paylaştı.

Önce kar altındaki İstanbul boğazında tur atan çift daha sonra Dünya'ca ünlü Swiss otel içindeki Chalet Swiss Restaurant'ta baş başa yemek yedi.

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