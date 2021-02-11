Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerika'da olabiliriz
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Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerika'da olabiliriz

11.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:32
Ebru Şallı: Artık daha fazla Amerika'da olabiliriz

Amerika yolcusuEşi Uğur Akkuş çocuklarıyla Kartalkaya'da tatil yaparken Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Amerika yolcusu

Eşi Uğur Akkuş çocuklarıyla Kartalkaya'da tatil yaparken Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaklaşan Sevgililer Günü için eşine hediye aldığı öğrenilen ünlü model, "Artık daha fazla Amerika'da olabiliriz. Uğur'un orada evi var" dedi.

Yeni dövme

Hadise önceki gün dövmelerine bir yenisini daha eklemek için dövme sanatçısı Müge Bilir'in stüdyosundaydı. Şarkıcı, sol bileğine dövme yaptırdı.

Dubai'de kutlama

Hazal Filiz Küçükköse, gittiği restoranda kendisine özel yapılan tatlı servisini Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu ayrıca doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği yararına bir yardım kampanyası başlattı.

Aşı oldu

Bodrum'da yaşayan Fedon, koronavirüs aşısı oldu. 74 yaşındaki ünlü sanatçı aşı olurken çekilen karesini "Aşımı da oldum şimdi korona düşünsün" notuyla Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Alışveriş öncesi yürüyüş

Ünlü oyuncu Murat Akkoyunlu, eşi Esra Akkoyunlu ve kızları Mira'yla önceki gün Vadistanbul'daydı. Ailecek alışverişe çıktıklarını söyleyen Akkoyunlu, "Kızımız Mira evde kalmaktan çok bunaldı. Bu sebepten alışveriş öncesi biraz yürüyüş yapıyoruz" dedi.

Yeni proje gizliliği

Oyuncu Kadir Doğulu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Doğulu'nun elindeki notlar dikkat çekti. Yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen oyuncu, herhangi bir açıklama yapmak istemedi. İş toplantısına geldiğini ifade eden Doğulu, daha sonra bir binaya giriş yaptı.

Saç bakımı

Şarkıcı Derya Uluğ önceki akşam Etiler'de bir saç tasarımı merkezi çıkışı görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Uluğ, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcı, "Saçıma bakım yaptırdım. Dökülmeye karşı güçlendirmeye çalıştım" dedi.

Albüm nisanda

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni albümü için yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen şarkıcı, "Malum şartlardan dolayı birçok piyasa gibi müzik sektörü de ciddi yara aldı. Biz de bu süreci lehimize çevirip, daha çok üretip çalışmaya devam ettik. Şu sıralar yeni albüm hazırlığı içerisindeyiz. Nasipse nisan ayı gibi yeni albümüm müzikseverlerle buluşmuş olacak" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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