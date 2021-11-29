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Ebru Şallı'yı kahreden ölüm haberi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ebru Şallı'yı kahreden ölüm haberi

Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, bu kez baba acısıyla sarsıldı. İşte detaylar...

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, aldığı ikinci ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.

BODRUM'A GİTTİ

Şallı'nın Bodrum'da yaşayan babası vefat etti. Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı, cenaze töreni için Bodrum'a gitti.

Ebru Şallı oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybetmişti.

Ebru Şallı'yı kahreden ölüm haberi

Ebru Şallı'yı kahreden ölüm haberi

Ünlü manken Ebru Şallı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü manken Ebru Şallı'nın babası hayatını kaybetti

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