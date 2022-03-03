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Ebru Şallı'nın Aile Saadeti!

Snob Magazin - Magazin
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Ebru Şallı'nın Aile Saadeti!

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, çocuklarıyla birlikte Bebek'te yemek yedi. Şallı, bu özel anı sosyal medyada 'family time' notuyla paylaştı.

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş akşam yemeğinde bir araya geldi. Akkuş çiftine Uğur Akkuş'un çocukları Aden Su Akkuş ve Emir Alp Akkuş da eşlik etti.

Bebek Dragon Restaurant'ta bir araya gelen Akkuş ailesinin bu özel anını Ebru Şallı sosyal medya hesabından "Family time" notuyla paylaştı.

Snob Magazin - Magazin

Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Bebek, su, Magazin, Haberler

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