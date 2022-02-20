Ebru Şahin ve Cedi Osman İstanbul Gecelerinde
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Son dönem ünlü aşıkların sık sık görüldüğü Gizli Kalsın'da, hiç bir aşk gizli kalmıyor. Ebru Şahin ve Cedi Osman mekana girerken kameralara yakalandı.
Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, önceki gece Emirgan'da Gizli Kalsın adlı mekana girerken görüntülendi. Cedi Osman, Amerika dönüşü soluğu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.
El ele mekana giden çift sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi.
Çift, gecenin geç saatlerine kadar mekanda eğlendiler.