Ebru Şahin ve Cedi Osman İstanbul Gecelerinde - Haberler
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Ebru Şahin ve Cedi Osman İstanbul Gecelerinde

Snob Magazin - Magazin
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Ebru Şahin ve Cedi Osman İstanbul Gecelerinde

Son dönem ünlü aşıkların sık sık görüldüğü Gizli Kalsın'da, hiç bir aşk gizli kalmıyor. Ebru Şahin ve Cedi Osman mekana girerken kameralara yakalandı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, önceki gece Emirgan'da Gizli Kalsın adlı mekana girerken görüntülendi. Cedi Osman, Amerika dönüşü soluğu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.

El ele mekana giden çift sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi.

Çift, gecenin geç saatlerine kadar mekanda eğlendiler.

Ebru Şahin ve Cedi Osman İstanbul Gecelerinde

Ebru Şahin ve Cedi Osman İstanbul Gecelerinde

Ebru Şahin ve Cedi Osman İstanbul Gecelerinde

Snob Magazin - Magazin

Ebru Şahin, Cedi Osman, Emirgan, Magazin, Haberler

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