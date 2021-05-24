Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan evlilik planı

Hercai dizisinde Reyyan Sadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin dizinin final yapmasının ardından basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler'de aldı.

Hercai dizisinde Reyyan Sadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin dizinin final yapmasının ardından basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler'de aldı.

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Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in evlilik planı yaptığı yakın çevresi tarafından konuşuluyor.

Çift 25 Haziran 2022 tarihinde Çeşme'de düzenlenecek bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Hürriyet