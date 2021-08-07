Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinden flaş karar

Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman, selde hasar gören Van'lı minikler için harekete geçti. İşte Şahin ve Osman'ın aldığı o karar...

Destan dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin, kalbinin güzelliğini yine konuşturdu. Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi olan güzel oyuncu, aşkı Cedi Osman'a da ilham olmuştu. İkili, doğudaki minikler için yaptıkları yüklü miktardaki bağışlarla takdir toplamıştı. Gözde ikili, önceki gün yeni bir kampanya için düğmeye bastı.

HEM DESTEK HEM ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde Van'da yaşanan sel felaketi sonrası Başkale ilçesine bağlı 4 köyde büyük hasar meydana gelmişti. Yaraları sarmak için harekete geçen Şahin, düzenlenen kampanyaya yine destek verdi. Cedi Osman'la birlikte bağış yapan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı. (Takvim)

Kaynak: Snob Magazin