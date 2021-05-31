Ebru Şahin ve Akın Akınözü hakkında flaş iddia!

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Hercai'nin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in kariyerleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Şahin ve Akınözü, önümüzdeki sezon ekranlarda olacak mı? İşte detaylar...