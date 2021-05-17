Ebru Şahin, SMA hastası Deren için bakın ne yaptı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ebru Şahin, SMA hastası Deren için bakın ne yaptı?

Ebru Şahin, SMA hastası Deren için bakın ne yaptı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Ebru Şahin, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden minik Deren için 10 bin liralık yardımda bulundu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden bebeklerden biri de Deren Mavi Karaavcı.

Karaavcı ailesi her gece Instagram canlı yayın üzerinden sanal satış yaparak oğulları için bağış topluyor.

EBRU, DEREN'E 'UMUT' OLDU

Son olarak 'Hercai' dizisinde rol alan Ebru Şahin, önceki akşam bağış kampanyasına katıldı.

Şahin, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden Deren için 10 bin TL'lik yardımda bulundu. Güzel oyuncu, yaptığı bu bağışla sevenlerinden takdir topladı.

Ebru Şahin, SMA hastası Deren için bakın ne yaptı?

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Pınar Altuğ Ceyda Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ebru Şahin, SMA hastası Deren için bakın ne yaptı? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 10:48:17. #1.13#

title