Ebru Şahin listeleri alt üst etti

Oyunculuktaki başarısıyla son dönemin en çok konuşulan ismi Ebru Şahin, yine listeleri alt üst etti. Bu sezon Atv ekranında yayınlanacak olan Destan dizisi ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan Ebru Şahin, dizinin yayınlanan ikinci fragmanıyla dünya listelerinde birinci sıraya yerleşti.

Yeni rolü 'Dağın kızı Akkız' sloganıyla şimdiden büyük merak uyandıran Şahin, ikinci fragmanla birlikte dünyanın 50 ülkesinde trend listelerinde en çok konuşulan isim oldu.

Gece boyunca hakkında dünyanın her yerinden milyonlarca tweet atılan güzel oyuncunun birinci sırada yer aldığı ülkelerin başında,Türkiye, Amerika, Almanya, Avusturya, Brezilya, Fransa, Hollanda, İspanya, Güney Kore, Rusya, Norveç, Güney Afrika, Arnavutluk, Yunanistan, Kazakistan, Belçika, Kıbrıs, Çin geliyor.