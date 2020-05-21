Ebru Şahin'in çağrısı sonrası ne kadar bağış toplandı? Gec¸tigˆimiz gu¨nlerde 26 yas¸ına basan Hercai'nin yıldızı Ebru S¸ahin, hayranlarından Kansersiz Yas¸am Dernegˆi'ne bagˆıs¸ yapmalarını istemis¸ti. Şahin'in çağrısı sonrası ne kadar bağış toplandığı ortaya çıktı

Gu¨zel oyuncunun hayranları bu c¸agˆrıya kulak verip kısa su¨re ic¸erisinde 10 bin TL'lik bagˆıs¸ yaptı.& ; SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ Ebru Şahin, doğum gününü kutlayanlara, "Yeni yaşıma girerken gördüğüm destek ve hissettiğim bu özel sevgi için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız, Teşekkürler..." diyerek teşekkür etmişti.



Kaynak: Snob Magazin